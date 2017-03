Pedro Caixinha foi apresentado no início da semana como técnico do Rangers

O treinador português Pedro Caixinha estreou-se hoje no comando técnico do Rangers com uma goleada caseira, por 4-0, sobre o Hamilton, em jogo da 29. jornada da liga escocesa de futebol.

No final da primeira parte, o terceiro classificado do campeonato escocês já vencia por duas bolas sem resposta - golos de Emerson Hyndman, aos 26 minutos, e de Clint Hill, aos 41 minutos.

Na segunda parte, Martyn Waghon converteu com sucesso uma grande penalidade, aos 55 minutos, e, aos 74 minutos, assistiu Lee Wallace, que fechou a contagem.

Pedro Caixinha, de 46 anos, assinou um contrato válido por três anos para ocupar o lugar deixado vago por Mark Warburton, que foi despedido no início de fevereiro.

Ao fim de 29 jornadas, o Rangers está em 3.º lugar na liga escocesa, com 50 pontos, a oito de distância do 2.º, Aberdeen, e 30 do líder, Celtic, que tem menos um jogo.