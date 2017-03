Pub

O técnico português, de 46 anos, representa atualmente no Al-Gharafa do Qatar. Clubes estão em negociações

Pedro Caixinha é o treinador pretendido pelos dirigentes dos escoceses do Glasgow Rangers para substituir o inglês Mark Warburton, despedido há cerca de uma semana.

Segundo o jornal escocês Daily Record, o treinador português de 46 anos estava para chegar a Glasgow na manhã desta terça-feira, mas a sua viagem acabou por ser adiada devido a um retrocesso nas negociações entre a direção do Rangers e os responsáveis do Al-Gharafa, do Qatar, clube onde Pedro Caixinha desde 2015.

O mesmo jornal cita uma fonte próxima do treinador, garantindo que falham acertar alguns detalhes, devendo Pedro Caixinha chegar a Glasgow durante o dia de quarta-feira. Se isso acontecer, a estreia no comando do histórico Rangers será no domingo com a visita ao grande rival Celtic.