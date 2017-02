Pub

Os red devils, orientados pelo português, jogaram contra o Blackburn Rovers, e o pedido de uma criança ao árbitro da partida deixou o técnico muito bem disposto

"Whaaaaat?" (o quê?), disse Mourinho entre gargalhadas. O motivo foi o pedido de uma criança que ia acompanhar os atletas do Manchester United, orientados pelo português, e do Blackburn Rovers, na entrada para os relvados. As duas equipas defrontaram-se num jogo a contar para a Taça de Inglaterra.

As equipas preparavam-se para entrar em campo e o jovem, sem qualquer vergonha, pediu ao árbitro da partida para não dar cartões, nem amarelos, nem vermelhos, aos jogadores do Blackburn Rovers. Mourinho reagiu de forma muito bem disposta.

Veja o momento a partir dos três minutos do vídeo.

A vitória sorriu à equipa de Mourinho, que venceu, por 2-1, e apura-se assim para os quartos de final da Taça de Inglaterra.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.