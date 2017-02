Pub

Fiorentina voltou a desperdiçar vantagem de dois golos e, com este resultado, fica muito mais longe do acesso às competições europeias

E vão três resultados negativos consecutivos para a Fiorentina de Paulo Sousa, que tem o seu futuro bastante ameaçado na equipa de Florença. Nesta segunda-feira a Fiorentina, na receção ao Torino, chegou ao intervalo a vencer por 2-0 com golos de Saponara e Kalinic mas no segundo tempo permitiu o bis da estrela emergente do campeonato italiano, o avançado Belotti e as coisas só não foram piores porque o dianteiro falhou uma grande penalidade.



Já na quinta-feira, a Fiorentina, que tinha vencido fora o Borussia Moenchengladbach por 1-0, esteve a vencer por 2-0, portanto com três golos de vantagem na eliminatória, mas permitiu que os alemães fizessem quatro golos, ganhassem em Florença e seguissem em frente na Liga Europa.



Com o empate desta segunda-feira a Fiorentina está na 8.ª posição a nove pontos da Lazio, que está no 5.º posto, último de acesso a qualificação para as provas europeias da próxima época.