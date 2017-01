Pub

O motard de Esposende terminou a etapa no terceiro posto, mas foi beneficiado pela penalização ao austríaco Matthias Walkner e subiu um lugar, estando agora atrás de Tony Price. Nos carros a liderança é de Sébastien Loeb

Paulo Gonçalves subiu ontem ao segundo lugar da geral do Dakar. O motard português terminou a etapa no terceiro lugar, mas beneficiou da penalização de cinco minutos ao austríaco Matthias Walkner (KTM), subindo assim um lugar no pódio. O objetivo, tal como revelou ao DN antes do início do rali, passa por vencer esta edição do Dakar e ontem voltou a provar que o sonho pode tornar-se realidade, ele que se revela prudente nesta fase e diz que ainda é cedo para "correr riscos".

E foi mesmo isso que aconteceu na segunda etapa do Dakar, nos 275 quilómetros que ligaram Resistência a San Miguel de Tucumá, na Argentina. O piloto de Esposende preferiu encarar esta especial de forma mais prudente e no primeiro controlo de tempo foi apenas 10.º classificado. Mas depois foi obrigado a acelerar, muito por culpa de Toby Price. O australiano, vencedor da edição do ano passado, tinha perdido algum tempo na primeira etapa, mas ontem rodou bastante rápido, pelo que Gonçalves teve de acelerar após o primeiro controlo, subindo ao sétimo lugar no segundo, sexto no terceiro, quarto no quarto, acabando a meta na terceira posição (posteriormente em segundo com a penalização de Walkner).

Ainda assim, Paulo Gonçalves foi incapaz de travar o dia em grande de Price, que cortou a meta em 2.37,32 horas, menos 3.22 minutos do que o colega de equipa Matthias Walkner (depois penalizado em cinco minutos) e 3.51m do que Paulo Gonçalves.

"Foi a primeira especial a sério e senti-me bastante bem. Era uma especial com bastante perigo e por isso tentei ser cauteloso para não cometer erros e não ter nenhum acidente. Tentei andar relativamente rápido, tendo em conta os perigos. Aliás, acho que foi das especiais mais perigosas que já corri, pelo menos os primeiros 60 quilómetro. Nesta fase da corrida não é muito importante vencer etapas, o importante é ser regular e não cometer nenhum erro, neste momento não vale a pena expor-me ao risco. As coisas estão encaminhadas, vamos continuar na luta. A corrida está toda pela frente", disse o piloto português no final da etapa, pretendendo evitar "problemas" nas próximas tiradas, ele que na edição do ano passado foi forçado a abandonar devido a um acidente, quando estava nos primeiros lugares.

"Acho que fiz uma boa especial e a moto funcionou perfeitamente, a equipa está de parabéns até ao momento. O rali está no início, estamos a começar bem e o importante é chegar ao dia 14 sem nenhum problema", salientou.

Na etapa de ontem destaque mais uma vez para Quim Rodrigues, cunhado de Paulo Gonçalves. O piloto de Barcelos, que faz a sua estreia no Dakar, foi 22.º classificado, a pouco mais de 14 minutos de Toby Price, ocupando o 22.º posto da geral. Quem continua a desiludir por enquanto é Hélder Rodrigues. O piloto da Yamaha, quinto classificado no ano passado, perdeu mais de 20 minutos para Price e caiu para o 31.º lugar da geral, a 20.49 minutos da liderança.

Loeb é o novo líder nos carros

O francês Sébastien Loeb, ex-piloto de ralis, foi o vencedor da etapa de ontem, batendo o favorito Nasser Al-Attiyah por 1.23 minutos e chegando assim à liderança, com mais 23 segundos do que o qatari. O francês da Peugeot foi sempre mais rápido do que Al-Attiyah, ao volante de um Mini, e hoje perspetiva-se novo duelo entre os dois, numa etapa propícia aos especialistas em... ralis.

A terceira etapa disputa-se entre San Salvador de Jujuy, na Argentina, e Tupiza, na Bolívia, com um total de 521 quilómetros.