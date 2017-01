Pub

Joaquim Rodrigues reentra no top 10 da geral, após a oitava etapa

Os cunhados Paulo Gonçalves (Honda) e Joaquim Rodrigues (Hero SpeedBrain) continuam a ser os melhores portugueses no Dakar 2017, integrando ambos o top 10 da geral.

O mais experiente, Gonçalves, candidato a um lugar no pódio final, foi hoje sexto classificado na oitava etapa, vencida por um seu colega de equipa na Honda, o espanhol Joan Barreda, que assim conseguiu o segundo triunfo no Dakar2017. Barreda, que andou ao ataque desde o arranque da etapa, bateu dois rivais da KTM, o austríaco Matthias Walkner, por 3.51 minutos, e o britânico Sam Sunderland, por 3.54.

Paulo Gonçalves, que manteve a oitava posição na geral, chegou a 7.06 minutos, enquanto Joaquim Rodrigues, o estreante da indiana Hero, foi o 16.º mais rápido do dia, com um tempo que lhe permitiu reentrar no top 10 da geral.

Além de Paulo Gonçalves e Joaquim Rodrigues, há mais três pilotos no top 30 deste Dakar: Hélder Rodrigues (Yamaha) caiu três lugares para 16.º a 02:02.45 horas, Mário Patrão (KTM) desceu uma posição para 21.º, a 2:22.35 horas e Gonçalo Reis (KTM) manteve o 29.º posto, a 3:38.42 horas.

A jornada de hoje, que ligou a cidade boliviana de Uyuni à argentina de Jujuy, foi encurtada devido à forte chuva que levou ao excesso de caudal de um rio.

Face ao imprevisto, os 492 quilómetros cronometrados foram reduzidos em 72 quilómetros, e separados em duas partes, de 174 e 246, respetivamente.

Nos automóveis, o francês Sébastien Loeb (Peugeot) conquistou a sua terceira etapa e recuperou assim a liderança da geral ao seu compatriota e colega de equipa Stéphane Peterhansel, o senhor Dakar [recordista de vitórias com 12, repartidas em partes iguais entre motos e carros].

Loeb tem agora 1.38 minutos de vantagem sobre Peterhansel e 17.17 minutos sobre Cyril Despres, que completa a hegemonia da Peugeot no pódio. A nona etapa ligará Salta a Chilecito, um tarjeto de 977 quilómetros, 406 deles cronometrados.