Norte-americano Ricky Brabec foi o mais rápido do dia

O português Paulo Gonçalves, que compete com uma Honda, foi hoje segundo na sétima etapa do rali de todo-o-terreno Dakar2017, disputada entre La Paz e Uyuni, na Bolívia, e ganha pelo norte-americano Ricky Brabec.

Os 161 quilómetros da especial foram feitos por Gonçalves em 02:03.49 horas, mais 1.44 minutos do que Brabec, enquanto o inglês Sam Sunderland (KTM) foi terceiro com mais 2.59 do que o corredor luso.

Na geral, o 'motard' português, que era nono, sobe a oitavo, numa classificação que continua a ser liderada por Sunderland.

[nota: uma versão anterior desta notícia referia, erradamente, ter-se tratado da sexta etapa]