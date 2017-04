Pub

O piloto português ficou a 12.03 minutos do vencedor da etapa e novo líder da geral, Sam Sunderland

O 'motard' português Paulo Gonçalves, aos comandos de uma Honda, foi esta terça-feira quarto classificado da terceira etapa do rali Abu Dhabi Desert Challenge, prova da Taça do Mundo de todo o terreno.

Gonçalves, que terminou em segundo lugar a segunda etapa, até começou o terceiro dia como líder da geral, devido à penalização de um minuto do austríaco Matthias Walkner (KTM), que liderava a prova, tendo cumprido os 288,73 quilómetros com o tempo de 04:07.26 horas, na quarta posição.

O piloto português ficou 12.03 minutos atrás do vencedor da etapa e novo líder da geral, Sam Sunderland, com o britânico, vencedor do Dakar2017, a repetir a prestação da etapa inaugural com o tempo mais rápido, liderando agora a prova à frente do chileno Pablo Quintanilla (Husqvarna), a três minutos, Walkner, a cinco, e Gonçalves, a quase oito minutos.

A penúltima etapa, marcada para quarta-feira, tem a extensão de 250.25 quilómetros cronometrados.