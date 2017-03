Pub

Olympiacos derrotou o Atromitos por 2-1

O Olympiacos, treinado por Paulo Bento, venceu esta quinta-feira o Atromitos, de Sá Pinto, por 2-1, na segunda mão dos quartos-final da Taça da Grécia, e apurou-se para as meias-finais da competição.

Depois de um 'nulo' na primeira mão, os campeões gregos, com Diogo Figueiras em campo, até começaram a perder, quando o nigeriano Abiola Dauda adiantou a equipa de Sá Pinto, no início da segunda parte, aos 46 minutos.

Golos de Jacques Romao, aos 63 minutos, e do recém-entrado Fortounis, aos 71, 'viraram' a eliminatória a favor dos comandados de Paulo Bento, que acabaram o jogo com 10 jogadores, depois da expulsão, por acumulação de amarelos, do luso-marroquino Manuel da Costa, aos 83.

Antes, o Xanthi venceu por 1-0 em casa do PAOK Salónica, que, no entanto, se qualificou para as meias-finais, devido à regra dos golos fora, depois de uma vitória por 2-1 na primeira mão.

Olympiacos e PAOK juntam-se a Panathinaikos, que eliminou o Asteras Tripolis, e AEK Atenas, que levou de vencido o Platanias, nas meias-finais da Taça da Grécia.