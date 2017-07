Pub

Basquetebolista espanhol anunciou que vai continuar a jogar pelos San Antonio Spurs nas próximas três temporadas

Ao estilo do compatriota e futebolista Gerard Piqué, Pau Gasol anunciou a renovação de contrato pelos San Antonio Spurs através de um "me quedo" (eu fico) nas redes sociais. O poste/extremo natural de Barcelona, 37 anos, prolongou o seu vínculo ao emblema do Texas por três temporadas, período no qual vai arrecadar 48 milhões de dólares (41,2 milhões de euros), de acordo com a estação televisiva ESPN.

Caso venha mesmo a cumprir o contrato recém-assinado, vai chegar aos 40 anos no ativo e a competir ao mais alto nível, naquela que é considerada a melhor liga de basquetebol do mundo. O jogador tinha rejeitado um novo vínculo de mais uma época, que lhe valeria 16,2 milhões de dólares (13,9 milhões de euros), abandonando o clube por algum tempo durante a pausa da temporada. No entanto, a imprensa norte-americana explicou que a saída se deveu à vontade dos texanos em ter mais flexibilidade com os limites salariais, tendo os Spurs conseguido contratar também Rudy Gay, Brandon Paul e Joffrey Lauvergne, que estavam livres. Assim sendo, Sant Boi continuará no conjunto orientado por Gregg Popovich por mais tempo, mas com um contrato menos lucrativo em 200 mil dólares anuais (171,6 mil euros, ao câmbio de ontem).

Na última época, o basquetebolista espanhol participou em 64 jogos, com médias de 12,4 pontos, 7,8 ressaltos e 2,3 assistências, ajudando os San Antonio Spurs a chegar à final da Conferência Oeste, onde acabaram derrotados pelos Golden State Warriors, que viriam a sagrar-se campeões.

O jogador catalão de 2,13 m e 113 kg entrou na NBA em 2001, pela mão dos Memphis Grizzlies, após ter iniciado a carreira nos pavilhões do Barcelona. Sete anos depois, rumou aos Los Angeles Lakers, equipa pela qual foi campeão em 2009 e 2010. Entre 2014 e 2016 esteve ao serviço dos Chicago Bulls, de onde saiu para San Antonio, clube pelo qual apontou o seu ponto 20 mil na NBA, em abril, tornando-se o segundo europeu a atingir essa marca, seguindo as pisadas do alemão Dirk Nowitzki.

Com um currículo invejável, Gasol participou seis vezes no jogo All--Star (2006, 2009, 2010, 2011, 2015 e 2016), foi o estreante do ano em 2002 e integra o lote de quatro jogadores da história da NBA que atingiram 20 mil pontos, dez mil ressaltos, 3500 assistências e 1500 bloqueios na carreira, ao lado de Kareem Abdul-Jabbar, Kevin Garnett e Tim Duncan. É, pois, uma das maiores referências da competição na qual já jogou em 1119 encontros (1081 dos quais de início e 131 em play-offs) e onde tem médias de 17,9 pontos, 9,4 ressaltos, 3,2 assistências e 1,65 bloqueios por partida.

Internacional espanhol desde 2001, esteve em quatro Jogos Olímpicos, tendo alcançado duas medalhas de prata, em 2008 e 2012, e uma de bronze, em 2016. Foi campeão mundial em 2006 e europeu em 2009, 2011 e 2015.

Derrick Rose perto dos Cavaliers

Numa fase em que os plantéis para a próxima temporada estão a ser desenhados, existe a forte possibilidade de Derrick Rose (New York Knicks) assinar pelos Cleveland Cavaliers. Os vice-campeões da NBA vão ficar sem uma das suas principais estrelas, Kyrie Irving, que pediu para ser trocado em busca de um papel de maior protagonismo noutra equipa, sem a sombra de LeBron James, e poderão assim colmatar a saída com o MVP de 2011, quando alinhava pelos Chicago Bulls, tendo sido o mais jovem jogador de sempre a receber tal distinção.

A contratação de Rose terá mesmo sido aconselhada por LeBron, ainda que o base de 28 anos tenha estado abaixo do nível esperado em Nova Iorque, com médias de 18 pontos, 3,8 ressaltos e 4,4 assistências nas 64 partidas que disputou. A intenção dos Cavs é chegar à quarta final consecutiva, mas, desta feita, recuperar o título conquistado em 2016 mas perdido em 2017 para os Golden State Warriors.