O brasileiro Pau Gasol sente-se "contente" com a conquista de melhor marcador da história dos Europeus mas diz que "mais importante do que os recordes, é subir ao lugar mais alto do pódio"

Pau Gasol consagrou-se hoje o melhor marcador da história dos Europeus ao marcar 20 pontos frente à Hungria, na última ronda da fase de grupos. O título era detido pelo francês Tony Parker, colega dos San Antonio Spurs, da NBA.

Ao inicio da partida com os Hungaros, o jogador espanhol partiu para o encontro a 14 pontos do comando da lista e chegou a esta marca a 4.51 minutos do intervalo. Espanha conseguiu o triunfo, frente aos magiares, por 87-64.

"Estou contente, mas sobretudo agradecido a todos os companheiros de todas as equipas de que fiz parte. E fico contente por tê-lo conseguido hoje e, assim, podermo-nos concentrar exclusivamente no nosso próximo rival", disse Gasol, de 37 anos.

O espanhol, que conta dois títulos da NBA, um mundial, três europeus, duas pratas e um bronze olímpicos e um mundial de juniores (Portugal, em 1999), terminou o embate com 20 pontos -- mais oito ressaltos, em 19.56 minutos -- e passou, assim, a somar 1.111 em fase finais do Europeu.

Nos oitavos de final, os espanhóis vão defrontar, no domingo, a Turquia ou a Letónia, que se defrontam ainda hoje, enquanto a Eslovénia vai medir forças com a Ucrânia, no sábado.