Lateral brasileiro está referenciado por Benfica e Sporting com o Sp. Braga na expectativa. Desde 1989, sob o comando de Manuel Oliveira, que insulares não vencem na Luz

O Marítimo defronta esta tarde o Benfica na Luz (18.15, BTV) na tentativa de colocar um ponto final numa série de seis anos sem pontuar no estádio do tricampeão nacional. E entre os escolhidos para o onze inicial da equipa liderada por Daniel Ramos deve estar Patrick Vieira, não o médio francês que encantou a Europa no final da década de 90, mas o lateral-direito brasileiro que os insulares contrataram em junho de 2015 ao América Mineiro.

Ao que o DN apurou, Patrick Vieira, o quarto futebolista mais utilizado pelo Marítimo no campeonato, está a ser seguido atentamente por Benfica e Sporting, razão pela qual se tem recusado insistentemente a renovar com o Marítimo o contrato que termina no final da presente temporada. O DN sabe mesmo que o Sporting de Braga, que já tem assegurados para 2017-2018 os também maritimistas Dyego Souza e Fransérgio, já apresentou uma proposta de contrato ao defesa de 26 anos, contudo, Patrick Vieira ainda não deu qualquer resposta pois pretende perceber se as observações que Benfica e Sporting têm feito vão ter um seguimento nos próximos tempos, pelo que o encontro desta tarde pode ser de crucial importância para o seu futuro.

Patrick Vieira foi formado no América Mineiro e destacou-se como uma das revelações do campeonato brasileiro sub-20 em 2011, prova que foi conquistada pela sua equipa na altura. Apesar de jogar no lado direito da defesa, também pode alinhar do lado oposto, uma situação que foi recorrente ao longo da sua carreira.

Uma coisa é certa, Patrick Vieira sabe que os dois grandes de Lisboa estão atentos ao seu potencial e só se vinculará a outro clube caso Benfica e/ou Sporting não se decidam pela sua contratação, que implicará sempre gastos reduzidos pois dentro de dois meses será um futebolista livre.

30 anos sem vencer

Faz em setembro deste ano três décadas desde o último triunfo do Marítimo no estádio do Benfica. Foi a 12 de setembro de 1987 que os insulares silenciaram a velhinha Luz. Um só golo decidiu o jogo, apontado à passagem do minuto 59 pelo avançado brasileiro Paulo Ricardo, futebolista que se evidenciou em Portugal ao serviço do FC Porto tendo, inclusivamente, inscrito o seu nome como campeão europeu pelos portistas na época 1986-87.

À época, o Marítimo era treinado pelo decano Manuel de Oliveira ao passo que o Benfica tinha no banco o dinamarquês Ebbe Skovdahl, que acabaria por ter uma passagem efémera pelos encarnados e pelo futebol português. Nesse encontro, para que conste, o Benfica apresentou no onze inicial alguns futebolistas que ficaram na sua história como Silvino, Mozer, Veloso, Diamantino, Shéu ou Mats Magnusson.

Desde então, os melhores registos do Marítimo na Luz não foram além de quatro empates, o último dos quais (1-1) no primeiro jogo oficial de Jorge Jesus ao serviço do Benfica, na 1.ª jornada do campeonato da época 2009-2010. O Marítimo, treinado por Carlos Carvalhal, esteve a vencer quase até ao fim, com um golo de penálti do lateral brasileiro Alonso, mas Weldon acabaria por fazer o empate a quatro minutos do final. Resta dizer que nessa temporada o Benfica seria campeão nacional ao passo que o Marítimo conseguiu terminar na 5.ª posição, a sete pontos do Sporting que acabou a época com o treinador que iniciou essa mesma temporada no Marítimo - Carlos Carvalhal.