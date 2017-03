Pub

Lecabela Quaresma foi 7.ª no pentatlo e só Marcos Chuva e Emanuel Rolim destoaram do arranque positivo nos Europeus de pista coberta

Se há oito meses parecia algo histórico, agora é apenas o "novo normal": depois dos Europeus de ar livre e dos Jogos Olímpicos, Patrícia Mamona e Susana Costa voltaram ontem a voar juntas para uma final de triplo salto numa grande competição internacional de atletismo. Hoje, a partir das 16.50, lutam pelas medalhas, nos Europeus de pista coberta, que decorrem em Belgrado (Sérvia). Do lado masculino, Nelson Évora também garantiu a passagem à final - e com a sua melhor marca do ano (16,79 metros).

Até julho de 2016, Portugal nunca tinha apurado em simultâneo dois atletas para uma final das especialidades de saltos ou lançamentos, fosse em provas masculinas ou femininas, europeias ou mundiais, de pista coberta ou de ar livre (excluindo destas contas finais diretas, por escassez de participantes). No entanto, a partir dos Europeus de ar livre do ano passado, Patrícia Mamona (que então se sagrou campeã europeia) e Susana Costa (5.ª classificada) passaram a voar juntas entre a elite do triplo salto. Repetiram a façanha nos Jogos Olímpicos (Mamona ficou em 6.º, Costa em 9.º). E ontem voltaram a carimbar um bilhete conjunto para a final continental - embora apenas através da repescagem.

Com um salto de 14,03 metros, a curta distância da marca de apuramento direto (14,05), Patrícia Mamona foi 7.ª na qualificação e primeira repescada para a final. Já Susana Costa completou o grupo de finalistas, na 8.ª posição, com um registo de 13,97 metros, seu novo recorde pessoal indoor (tinha como máximo 13,94). A melhor das apuradas foi a alemã Jenny Elbe, com 14,27.

"Foi uma qualificação muito apertada mas o mais importante é que tanto eu como a Susana passámos", sublinhou, no final, Patrícia Mamona, que - com o seu estatuto de campeã europeia absoluta - é uma das grandes candidatas à conquista de uma medalha na final de hoje (com transmissão na RTP2). A triplista, de 28 anos, tem como melhor resultado em Europeus de pista coberta o 5.º lugar alcançado em Praga em 2015.

"Estou muito satisfeita com o meu resultado hoje. Consegui um novo máximo indoor, por isso, é ótimo. Tive alguns problemas técnicos mas idenficámo-los e estou a trabalhar nisso", disse, por sua vez, Susana Costa. À quarta participação, a saltadora, de 32 anos, estreia-se em finais em Europeus de pista coberta.

Também na final, mas do triplo salto masculino - que se realiza amanhã, a partir das 15.04 -, está Nelson Évora. O triplista, vencedor desta competição em Praga 2015, garantiu ontem o apuramento, com o 5.º melhor registo das qualificações: um salto de 16,79 metros, que superou a marca de qualificação direta e se converteu no seu novo máximo esta época (tinha feito 16,75 em fevereiro, em Madrid). À frente, a grande distância da concorrência, ficou o alemão Max Heb, com 17,52 - melhor voo mundial em 2017.

Bela estreia para Lecabela

De resto, no dia em que se atribuíram os primeiros títulos europeus - para a húngara Anita Márton (peso), a belga Nafissatou Thiam (pentatlo), a alemã Cindy Roleder (60 m barreiras), o polaco Piotr Lisek (vara) e o britânico Andy Pozzi (60 m barreiras) -, esteve em destaque mais uma portuguesa. Na estreia internacional a este nível, Lecabela Quaresma foi 7.ª no pentatlo, uma prestação - entre 16 participantes - como não se via nas provas combinadas desde os tempos de Naide Gomes (que chegou a ser medalha de prata em Viena 2002).

A atleta, de 27 anos e de origem são--tomense, somou 4444 pontos, depois de registar a melhor marca do ano nos 60 m barreiras (8.52) e o máximo pessoal no salto em altura (1,78). O recorde de Lecabela no pentatlo, fixado há duas semanas no Campeonato de França, ficou a 29 pontos de distância.

Do arranque positivo da participação portuguesa nos Europeus de pista coberta, apenas destoaram Marcos Chuva (salto em comprimento) e Emanuel Rolim (1500 metros). O primeiro ficou pelo caminho na fase de qualificação, depois de fazer três saltos nulos. Já Rolim ficou às portas do apuramento para a final: foi 3.º na sua eliminatória, com o tempo de 3:46.96 minutos (passavam diretamente os dois primeiros), que não deu direito a repescagem porque a última série foi muito mais rápida. Hoje, além de Patrícia Mamona e Susana Costa, as atenções viram-se para Tsanko Arnaudov, que também poderá espreitar a conquista de uma medalha, no lançamento do peso.