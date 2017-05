Pub

FC Porto conquistou 11 pontos dos últimos 21 possíveis

Nem é um resultado que surpreenda o empate do FC Porto nos Barreiros, afinal este foi o quinto ano consecutivo sem conseguir deixar a Madeira após bater os verde-rubros. O que torna as coisas diferentes nesta temporada é que esta igualdade deixa o Benfica com possibilidades de festejar o seu inédito tetracampeonato já no próximo sábado. Para que tal suceda terá de ganhar hoje à noite em Vila do Conde e depois na receção ao Vitória de Guimarães. Para já a passadeira foi estendida por um camaronês de 27 anos que pouco ou nada diz aos adeptos do futebol mas com uma grande queda para fazer Casillas ir buscar a bola ao fundo da baliza.

Djoussé estava há três minutos em campo quando fez o seu segundo golo no campeonato, e o primeiro tinha sido também ao FC Porto.

Realmente este FC Porto não está bem, pois registou o terceiro empate nos últimos quatro encontros e o quintos nas derradeiras sete jornadas. Mais... em 21 pontos possíveis conquistou apenas 11.

E hoje não vai torcer apenas pelo Rio Ave, na esperança de pôr um ponto final no jejum de títulos que já vai em quatro anos, vai também esperar um bom resultado do Belenenses em Alvalade, pois em caso de triunfo leonino pode ficar relançada a luta pelo segundo lugar e consequente apuramento direto para a Liga dos Campeões.

Ainda assim, o que há a registar é que o próximo sábado pode ser de emoções fortes com a visita do Papa Francisco a Portugal e ainda a possibilidade de o Benfica ser campeão nacional.

Hoje à noite perceberemos se este cenário tem viabilidade para ser equacionado. Tem a palavra o talentoso Rio Ave de Luís Castro.