Pub

FC Porto pode consumar ultrapassagem ao Benfica e entrar na Luz como líder, se vencer este domingo o V. Setúbal

Nas vésperas do duelo direto tão aguardado, o Benfica cedeu à pressão alta do FC Porto e bloqueou em Paços de Ferreira (0-0), estendendo a passadeira vermelha para o dragão poder entrar como líder no clássico da Luz, daqui a 15 dias. Para isso, basta à equipa de Nuno Espírito Santo confirmar hoje a ultrapassagem na frente do campeonato, quando receber o Vitória de Setúbal no Dragão.

Se assim for, e o FC Porto carimbar frente aos sadinos a sua 10.ª vitória consecutiva neste campeonato, a equipa portista voltará ao lugar mais alto da tabela, onde não se senta desde a segunda jornada, enquanto o Benfica perderá uma liderança que tinha agarrado à quinta jornada. De então para cá, a equipa de Rui Vitória já chegou a dispor de um avanço de seis pontos sobre o rival portuense, no fim da 16.ª jornada, curiosamente depois de o FC Porto ter sido também travado por um nulo em Paços de Ferreira.

Mas esses foram os últimos pontos perdidos pelos dragões nesta I Liga, com a equipa de Nuno Espírito Santo a encadear desde aí uma série triunfal de nove jogos que foi aumentado progressivamente a pressão sobre os encarnados.

Agora, às portas do Benfica-FC Porto, os dragões podem consumar a ultrapassagem, numa possível inversão de cenário que marcará, certamente, a preparação de ambas as equipas para o clássico, marcado para 1 de abril. Isto apesar de Rui Vitória ter procurado tirar importância ao nulo de ontem, garantindo no final que nada se altera.

"Vai ser um campeonato disputado até ao final e podem contar connosco até ao final, estejamos à frente ou atrás. Este empate nada muda naquilo que é a nossa visão e postura. São oito jogos que faltam e a nossa perspetiva é sempre ganhar todos os jogos", garantiu o treinador do Benfica, no culminar de uma semana negativa, marcada também pela eliminação europeia.

O clímax do clássico ficará entretanto ao lume, durante a paragem de duas semanas para os compromissos das seleções.