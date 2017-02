Pub

Parisienses venceram por 5-1 na visita ao Marselha e continuam a três pontos do AS Mónaco

O Paris Saint-Germain goleou hoje na visita ao Olympique de Marselha, por 5-1, e não descola na liga francesa de futebol na perseguição ao líder Mónaco.

Depois desta 27.ª jornada, a luta continua 'ao rubro', com o Mónaco com 62 pontos, contra 59 de Nice e Paris Saint-Germain.

O distante quarto é o Lyon (46 pontos), que também jogou hoje e goleou por 5-0 o Metz.

Rolando foi titular na pesada derrota marselhesa, com os campeões gauleses a encontrarem o caminho do golo logo aos seis minutos, por Marquinhos. Ainda antes do intervalo, Cavani elevou para 2-0, aos 16.

Os parisienses marcariam mais três após o intervalo, através de Lucas Moura (50), Draxler (61) e Matuidi (72), contra apenas um dos anfitriões, de Fanni (70).

Com mais este golo, o uruguaio Edinson Cavani chega aos 26 golos e mantém-se no topo dos goleadores da Europa. Mesmo com uma ponderação mais baixa (1,5, contra 2 dos principais rivais), está com 39, contra 38 de Messi, Dzeko, Higuaín, Aubameyang e Lewandowski.

Na baliza do Lyon, Anthony Lopes assistiu a uma também tranquila goleada, com o resultado no Parque Olímpico local a chegar ao 5-0. Marcaram Depay (43 e 53), Ivan (74, autogolo), Lacazette (78) e Valbuena (90+2).

Também hoje, o Saint-Étienne, que vem de uma eliminação para a Liga Europa com o Manchester United, perdeu em casa com o Caen, por 1-0, deixando escapar a hipótese de subir a quinto.

O Bordéus está com 42 pontos e o Saint-Ètienne com 39, tantos quantos tem o Marselha, mas com pior diferença de golos.