Pub

Draxler, reforço de inverno dos parisienses, já faz a diferença na Liga francesa

O Paris Saint-Germain venceu hoje o Rennes por 1-0, em jogo da 20.ª jornada da liga francesa de futebol e juntou-se provisoriamente ao Mónaco no segundo lugar da prova, com 42 pontos.

O golo do PSG foi apontado pelo médio alemão Julian Draxler, aos 39 minutos, e deixa os tetracampeões franceses de olhos postos no encontro entre o Mónaco, treinado pelo português Leonardo Jardim, e o Marselha, que no domingo encerra a jornada.

O Nice, que comanda a prova com mais dois pontos do que PSG e Mónaco, recebe no domingo o Metz, penúltimo da tabela.