Goleada por 4-0 no terreno do Avranches, da terceira divisão

O Paris Saint-Germain apurou-se hoje com facilidade para as meias-finais da Taça da França de futebol, após vencer por 4-0 no terreno do Avranches, emblema que milita na terceira divisão.

A formação parisiense, que venceu as duas últimas edições da competição, chegou ao triunfo com um 'bis' de Ben Arfa, que marcou aos 35 e 54 minutos, enquanto o brasileiro Lucas fez o terceiro, aos 56, e o argentino Pastore fechou a contagem, aos 82.

O português Gonçalo Guedes foi suplente no Paris Saint-Germain e foi lançado no jogo aos 68 minutos.

No outro encontro dia, num duelo entre equipas do primeiro escalão, o Angers assegurou o apuramento com um triunfo caseiro sobre o Bordéus, por 2-1. Berigaud e N'Doye fizeram os golos da casa, enquanto Sankhare ainda deu esperança dos forasteiros.

Na terça-feira, Mónaco, de Leonardo Jardim, e Guingamp já tinham assegurado o acesso às 'meias'.