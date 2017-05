Pub

Antiga estrela do AC Milan revelou que tem estado em contacto com o presidente do clube parisiense para ocupar um cargo no emblema da cidade-Luz que terá Leonardo Jardim e Paulo Fonseca sinalizados

Paolo Maldini, antiga estrela da seleção italiana e do AC MIlan, referiu aos microfones da rádio francesa RMC estar em contacto com o presidente do Paris-SG, Nasser al-Khelaifi.



"Tenho conversado com o presidente Nasser várias vezes. Encontrámo-nos nalguns jogos e também noutros locais. O presidente ainda não me fez uma proposta concreta", disse o italiano.



Refira-se que a imprensa francesa tem dado conta do interesse do PSG em Leonardo Jardim ou Paulo Fonseca para o cargo de treinador na próxima época, pois o espanhol Unay Emery não está seguro no posto.