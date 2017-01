Pub

Os campeões brasileiros permitiam a intervenção do LDU Quito, do Equador, nas matérias do clube

A Comissão Disciplinar da FIFA multou hoje o Palmeiras por violação das regras relativas à proibição de interferência de terceiros em matérias relacionadas com a gestão dos clubes, anunciou hoje o organismo regulador do futebol mundial.

"O clube [Palmeiras] foi considerado culpado de ter celebrado um contrato que permitia à outra parte, o LDU Quito, influenciar a gestão do clube em matérias como a contratação de jogadores", indicou o órgão disciplinar da FIFA, em comunicado.

O clube de São Paulo foi multado em 50.000 fracos suíços (46.700 euros) devido ao acordo estabelecido com o LDU Quito, do Equador, que foi absolvido no processo de inquérito, porque a FIFA considerou que os equatorianos não se colocaram em posição de ser influenciados pelo Palmeiras.