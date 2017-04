Pub

Igualdade a uma bola em jogo da 28ª jornada da I Liga

Paços de Ferreira e Arouca empataram este sábado 1-1 e voltaram a adiar a questão da permanência na I Liga de futebol, em jogo da 28.ª jornada disputado em Paços de Ferreira.

Ricardo Valente colocou os pacenses em vantagem aos seis minutos, após contornar Bolat na área do Arouca, mas André Santos restabeleceu a igualdade aos 65, com um remate em jeito à entrada da área do Paços, fixando o resultado final que mantém as duas equipas igualadas, agora com 28 pontos, cada vez mais perto da permanência.

Veja o resumo da partida:

No Paços de Ferreira, Ricardo Valente foi a novidade no 'onze', em substituição do Ivo Rodrigues, que cumpre castigo, após cumprir uma série de cinco cartões amarelos no jogo com o Chaves (derrota por 1-0), na última jornada.

Jorge Leitão, no Arouca, devolveu a titularidade a Nuno Valente e a Tomané, em detrimento de Walter González e do castigado Adilson, titulares na derrota caseira diante do Sporting (2-0).

Num jogo em que as duas equipas tinham a oportunidade de alcançar a desejada barreira dos 30 pontos, o Arouca, com quatro elementos de características ofensivas, surpreendeu os pacenses nos primeiros minutos, num domínio, no entanto, inconsequente e sem criar reais situações de perigo.

Os locais ajustaram-se rapidamente e, revelando grande eficácia, chegaram ao golo no primeiro ataque, beneficiando da iniciativa de Marco Baixinho, que arrancou ainda no seu meio campo e foi entregar a bola a Ricardo Valente junto à área do Arouca. O avançado cedido pelo Guimarães furtou-se à marcação dos centrais, contornou o guarda-redes e, de ângulo reduzido, bateu Bolat.

Este golo animou os pacenses, que inverteram a tendência do jogo, passando a dominar e, contrariamente ao seu opositor, conseguiram criar várias oportunidades de golo, com destaque para os lances de Marco Baixinho, Welthon e Pedrinho.

O Arouca, que quebrou uma série de sete derrotas consecutivas, voltou a ter algum ascendente no jogo a partir da meia hora, mas as trocas de bola aconteciam sobretudo no meio campo e a bola não chegava em condições aos avançados.

Foi preciso uma distração defensiva dos pacenses para Sami aparecer em jogo e, à entrada da área, rodar e acertar no 'ferro' da baliza de um inseguro Rafael Defendi.

Na segunda parte, o ritmo de jogo baixou, o Arouca conseguiu ter mais bola e, de certa maneira, adormecer um Paços que não conseguiu 'fechar' o jogo e que acabaria por sofrer a igualdade, num lance em que André Santos teve tempo e espaço para dominar à entrada da área e rematar em jeito, fazendo a bola desviar no poste antes de passar a linha de baliza.

'Embalado' pelos milhares de adeptos presentes no estádio, o Paços 'arregaçou' as mangas e correu à procura da vitória, mas faltou sorte e engenho, também, nas tentativas de Pedrinho e, em especial, de Luiz Phellype.