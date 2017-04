Pub

A equipa pacense recebeu e venceu os minhotos por 3-1 em jogo da 30ª jornada da Liga Nos

O Paços de Ferreira venceu este domingo na receção ao Sporting de Braga, por 3-1, em jogo da 30.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, depois de sete jogos sem vencer na competição.

O brasileiro Luiz Phellype, aos 30 e aos 87, este último na conversão de uma grande penalidade, e Andrézinho, aos 51, assinaram os tentos dos pacenses, que subiram ao 12.º lugar, com os mesmos 32 pontos do Belenenses.

Aos 71, Rodrigo Pinho tinha aproveitado uma falha do guarda-redes anfitrião para reduzir a desvantagem para os bracarenses, que somaram o segundo jogo sem triunfos e permanecem no quinto posto, com 51 pontos, menos dois do que o rival Vitória de Guimarães, que ainda hoje recebe o Boavista.