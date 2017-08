Pub

Clube pacense oficializou esta terça-feira um acordo com uma empresa energética espanhola para patrocínio das camisolas da equipa de futebol, válido por três temporadas

Sem adiantar os valores, o presidente do Paços de Ferreira, Paulo Meneses, afirmou que a parceria com a Aldro Energia e Soluções representa "o melhor contrato de publicidade de sempre" no clube, depois de uma instituição bancária, em "anos e contextos diferentes".

Meneses, que falava na sala de imprensa do estádio Capital do Móvel, ladeado por representantes da empresa, deu conta do "privilégio de passar fronteiras" por parte de um clube que "todos os anos está obrigado a fazer milagres para todos os anos encontrar um parceiro estratégico".

"É um contrato de três anos e esta será a marca que vamos ver durante esses três anos. Não tenho memória de contratos no clube para além de um ano. Há um valor estipulado para o primeiro ano, registando-se um crescimento sustentado nos anos seguintes", disse o responsável pacense.

A empresa, com sede em Espanha, um volume de faturação anual superior a 200 milhões de euros e com mais de 3.000 colaboradores, esteve representada na cerimónia por Cláudia Raposo, o 'rosto' da marca em Portugal, e José Francisco, para quem a parceria resultou muito da "filosofia do clube".

"A filosofia do clube, que funciona em equipa e como uma família, é muito parecida com a da nossa empresa", explicou José Francisco, que confirmou a existência de benefícios futuros para os associados do clube em matéria de soluções de energia, ainda em fase de definição.

O orçamento do Paços de Ferreira para a temporada 2017/18 está estimado em cerca de três milhões de euros, sensivelmente o mesmo montante da temporada transata.