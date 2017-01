Pub

Médio alemão confia no treinador francês

Ozil diz-se preparado para renovar com o Arsenal, mas antes o internacional alemão pretende saber o futuro de Arséne Wenger, que se diz poder estar de saída dos gunners no final da temporada.

O médio alemão chegou a Londres há três temporadas pelas mãos do treinador francês e diz agora pretender saber realmente o futuro de Wenger antes de colocar a assinatura no novo contrato. O atual vínculo termina em 2018.

"Sou muito feliz no Arsenal e deixei claro ao clube que estou pronto para renovar o meu contrato. Os adeptos querem que eu fique e agora é com o clube. A direção sabe que estou aqui graças ao Wenger. Foi ele que fez com assinasse por este clube e ele confia em mim. O clube sabe que quero saber, claramente, o que ele vai fazer", disse à revista Kicker.