Guarda-redes do Dortmund conta o pânico vivido no autocarro do clube alemão

Roman Burki, guarda-redes do Borussia Dortmund, estava sentado ao lado de Mark Bartra quando se deram as explosões junto ao autocarro da equipa alemã. E contou o pânico que se viveu no autocarro na altura da explosão.

"Deixámos o hotel às 19.15 e descemos a rua. O autocarro virou na rua principal, quando ocorreu uma grande explosão. Eu estava na última fila, ao lado do Marc Bartra, que foi atingido por estilhaços do vidro partido. Depois da explosão atirámo-nos todos para o chão do autocarro. Não sabíamos o que tinha acontecido. A polícia chegou rapidamente ao local. Estamos todos chocados. Ninguém pensou no jogo de futebol nos momentos que se seguiram", contou Bürki ao jornal suíço "Blick".

Em declarações ao jornal polaco 'Przeglad Sportowy', o jogador Lukasz Piszczek contou como tudo se passou. "Estavámos a ir para a rua principal e aí a bomba explodiu. O Bartra tem cortes no braço e está no hospital", referiu.