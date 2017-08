Pub

Veja aqui os melhores momentos do FC Porto-Estoril

35' - Golo do FC Porto. Marega faz o primeiro dos dragões no campeonato, após erro do Estoril.

54' - O 2-0 do FC Porto, por Brahimi.

62' - Marega bisa no encontro e faz o 3-0.

70 - O 4-0 do FC Porto, por Marcano. Videoárbitro ajudou na decisão.

Destaques:

14' - Golo anulado ao FC Porto. Aboubakar estava em posição irregular. Teria sido um golo com um gesto técnico perfeito do camaronês.





20' - André Claro. Boa jogada do avançado do Estoril, que após uma excelente receção, trabalha bem sobre Ricardo antes de cruzar com perigo. A bola ainda embateu na barra da baliza de Casillas.

37' - Mais um golo anulado ao FC Porto. Agora foi Corona a cabecear mas estava em posição irregular. Bem ajuizado pelo auxiliar de Hugo Miguel.

Outras jogadas:

2' - Aboubakar falha o que poderia ter sido o primeiro do FC Porto. Corona bem na direita a cruzar para o avançado que não consegue dar o melhor seguimento ao lance.





10' - Depois de tantos cantos, sinal de perigo para Moreira. Marcano nas alturas a cabecear mas para fora.





27' - Aboubakar. O avançado ganha bem a meio do meio campo estorilista e já perto da grande área remata rasteiro para defesa atenta de Moreira.

29' - De novo Aboubakar. Excelente jogada ofensiva do FC Porto, com o avançado mais uma vez em boa posição mas a concretizar mal.

45+1' - Lucas Evangelista remata forte de fora da área mas a bola sai um pouco acima da barra da baliza do guardião do FC Porto, Casillas.

56' - Aboubakar quase faz o terceiro. Excelente incursão de Marega pela direita que cruza tenso par ao remate de primeira do camaronês. A bola sai a rasar a barra da baliza de Moreira.

77' - Lucas Envagelista! Excelente remate do estorilista do meio da rua para uma excelente intervenção de Casillas.

78' - Allano! Mais um bom remate do Estoril Praia e mais uma excelente defesa do guarda redes espanhol do FC Porto.

80' - Aboubakar bem tenta... mas Moreira tem-lhe negado o golo. Mais uma oportunidade para a equipa de Sérgio Conceição.