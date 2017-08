Pub

Benfica e FC Porto vão discutir apuramento mesmo não tendo grupos fáceis, enquanto o Sporting ficou com a fava

Como se esperava, o sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões deixou Benfica e FC Porto com todas as condições para lutar pelo apuramento para os oitavos-de-final, enquanto o Sporting terá, de longe, a missão mais difícil entre as equipas nacionais. As mãos do ucraniano Andriy Shevchenko - o antigo avançado ucraniano esteve no Mónaco a distribuir os grupos (Totti tratou dos clubes) uma vez que caberá a Kiev acolher o jogo decisivo no dia 26 de maio do próximo ano - não foram, ainda assim, particularmente simpáticas para os dois clubes portugueses com melhor ranking.

O Benfica foi a terceira bola a sair do pote, encabeçando um grupo (A) onde vai ter se bater com Manchester United, Basileia e CSKA de Moscovo: nada de impossível, mas podia ter sido melhor se o adversário do pote 4 não fosse o conjunto russo. À partida, a equipa de Rui Vitória vai bater-se pelo primeiro lugar com o adversário inglês (que já defrontou nove vezes ao longo da história, tendo vencido apenas uma...), num reencontro com José Mourinho, Matic e Lindelöf, mas a verdade é que as viagens à Suíça e a Moscovo (onde joga a 22 de novembro, com o inverno à porta) podem tornar-se complicadas.

"Teremos todo o prazer em receber na Luz Lindelöf e Matic. Este é um grupo muito equilibrado com uma equipa poderosa como o Manchester United. O objetivo é passar aos oitavos, como nas duas últimas épocas", comentou Tiago Pinto, diretor do Benfica.

Tantos amigos de volta

Reencontros também não vão faltar ao FC Porto, que terá pela frente AS Monaco, Besiktas e RB Leipzig no Grupo G. O Estádio do Dragão poderá rever nomes como os de João Moutinho e Falcao (nos monegascos) e Pepe e Ricardo Quaresma (nos turcos), mas os adeptos portistas certamente dispensavam ter um conjunto de adversários tão equilibrado - mais uma vez, do pote 4 saiu uma fava alemã (onde atua Bruma), quando havia uma série de peras doces bem mais apetecíveis. Resta saber como é que a equipa de Leonardo Jardim vai "sobreviver" até ao final do mercado.

"Qualquer equipa pode passar", assinalou o guarda-redes Iker Casillas, salientando o prazer de reencontrar "o velho amigo Pepe".

Quanto ao Sporting, acabou no Grupo D e teoricamente vai disputar a passagem à Liga Europa com o Olympiacos (onde poderá rever André Martins), pois ficou com a fava - contingências de quem está no último pote. É que a vice-campeã europeia Juventus e o Barcelona estão num patamar claramente superior aos leões, mas seguramente vão proporcionar boas assistências em Alvalade, onde se assistirá a um desfile de alguns dos melhores jogadores da atualidade, incluindo Leo Messi, que regressa a Alvalade depois de em 2008 ter marcado um golo (e feito uma assistência) na goleada do Barça aos leões por 5-2.

"Ninguém entra para perder e o Sporting já é um grande clube europeu", reforçou, ainda assim, André Geraldes, dirigente leonino.