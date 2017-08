Pub

Benfica, FC Porto e Sporting vão conhecer esta quinta-feira, às 17.00, os adversários na fase de grupos da Champions

O sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões realiza-se esta quinta-feira em Zurique, na Suíça. O Benfica está no pote 1, dos cabeças de série, o FC Porto no pote 2 e o Sporting no pote 4.

Destaque para a presença do Qarabag, que foi derrotado pelo FC Copenhaga, por 2-1, mas como venceu em casa por 1-0, apurou-se para a fase de grupos da Champions, tornando-se a primeira equipa daquele país a conseguir este feito.

Veja a constituição dos potes:

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Pote 1

Benfica

Real Madrid

Bayern Munique

Chelsea

Juventus

Mónaco

Spartak Moscovo

Shakhtar Donetsk

Pote 2

FC Porto

Barcelona

Atlético de Madrid

Paris Saint-Germain

Borussia Dortmund

Manchester City

Sevilha

Manchester United

Pote 3

Nápoles

Tottenham

Basileia

Olympiacos

Anderlecht

AS Roma

Besiktas

Liverpool

Pote 4

Sporting

Feyenoord

Maribor

RB Leipzig

Celtic

CSKA Moscovo

FC Copenhaga

APOEL Nicosa