Antigos jogadores que se destacaram no futebol português nas várias posições analisam no DN os principais duelos do jogo desta noite entre o Benfica e o FC Porto.

Paulo Santos (Ex-internacional que jogou no Benfica e no FC Porto)

EDERSON vs. CASILLAS

"São dois monstros do futebol da atualidade"

"São dois monstros do futebol da atualidade. Um com um currículo de outro mundo e outro que está a crescer para chegar a um patamar igual ao de Casillas. São daquele tipo de guarda-redes que dão segurança a qualquer equipa. O Casillas aparece sempre muito bem neste tipo de jogos, como aconteceu por exemplo no ano passado no Estádio da Luz, e o Ederson também já provou que não sente a pressão inerente a estes clássicos, apesar da sua juventude. Não vejo nenhuma vantagem de Benfica ou FC Porto por ter um ou outro, ambos têm, isso sim, a sorte de ter dois dos melhores guarda-redes."

Nélson (Ex-internacional português que jogou no Sporting e FC Porto)

NÉLSON SEMEDO vs. MAXI

"Laterais ofensivos, mas há uma grande diferença"

"Apesar de serem dois laterais muito ofensivos, há uma diferença grande entre eles. Se o Maxi Pereira desequilibra muito do meio-campo para a frente, o Nélson Semedo começa a fazer isso logo a partir da sua defesa. Pensando no ataque, o que o Nélson faz acaba por favorecer mais a sua equipa, mas neste jogo não acredito que ele vá arriscar em demasia. Em clássicos ou jogos mais complicados um erro no nosso meio--campo pode ser fatal, por isso penso que será mais cauteloso. Se conseguir fazê-lo é claro que o Benfica poderá ter uma maior vantagem, mas acredito que atrás será mais comedido, como o Maxi Pereira."

Litos (Antigo defesa-central, campeão pelo Boavista na época 2000-01)

LUISÃO vs. FELIPE

"Centrais diferentes, que fazem golos"

"São dois centrais muito diferentes. A experiência do capitão do Benfica é uma mais-valia enorme para um central com muitos jogos e clássicos nas pernas que joga mais fixo no terreno. O Felipe é um central que eu aprecio pelas suas características, velocidade e colocação. Apesar de ter chegado agora já está bem adaptado. Mas há uma coisa que os une: o jogo aéreo. E embora com um estilo diferente, ambos são centrais que fazem golos e, no caso do Felipe, até de bola corrida. Mas o jogo dos centrais depende muito de quem se tem ao lado e dos avançados que vão ter pela frente, e neste caso é tudo equilibrado."

Delfim (Ex-jogador do Boavista e Sporting, que foi internacional)

FEJSA vs. DANILO

"Danilo ganha no físico e passe longo"

"São dois médios centros muito importantes nos esquemas das equipas. Não é por ser português, mas acredito mais nas capacidades do Danilo. É um jogador mais fixo e preocupado com as subidas dos colegas, e o Fejsa se calhar mais preocupado com o dar equilíbrio à equipa e no jogo sem bola. Penso que não há grande diferença entre eles, embora o Danilo ganhe claramente no fator físico e no passe longo. Ambos terão papel preponderante no evoluir do jogo das equipas no clássico, será um duelo intenso a meio-campo, embora, pelas suas características, eles devam estar mais focados nos avançados adversários."

Zahovic (Antigo internacional esloveno que jogou no FC Porto e no Benfica)

PIZZI vs. ÓLIVER

"Pizzi é mais fundamental do que Óliver"

"Pizzi é mais decisivo do que Óliver, chega mais ao ataque e apoia muito bem os alas, sobretudo do lado direito. O Óliver Torres é muito mais um jogador central, que pressiona bastante os adversários e é muito bom também no último passe. Penso, no entanto, que Pizzi seja mais fundamental para o Benfica do que Óliver para o FC Porto. Não estou a querer compará-los, mas o jogo do Benfica passa mais por Pizzi do que o do FC Porto por Óliver Torres. Mas são dois grandes jogadores, que equilibram muito as duas equipas, daí serem fundamentais para os dois treinadores. Serão os dois determinantes."

Derlei (Ex-avançado que jogou no FC Porto, Sporting e no Benfica)

MITROGLOU vs. SOARES

"Soares é mais móvel e Mitroglou mais fixo"

"São dois grandes finalizadores, ambos num grande momento de forma, o que será bom para um jogo deste nível. São muito idênticos, talvez o Soares seja um pouco mais móvel e o Mitroglou mais fixo na área. O internacional grego é também um pouco mais sereno, mais calmo, ao passo que Soares tem aquela energia de fazer tudo com muita velocidade. Neste tipo de jogos o Mitroglou também tem a seu lado o fator da experiência, mas a verdade é que o Soares respondeu bem logo contra o Sporting e frente à Juventus na Champions. Será um duelo interessante, seria bonito marcarem golos os dois."