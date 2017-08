Pub

Jamaicano diz adeus em Londres. Mas tudo começou há muitos anos, com portugueses presentes

Usain Bolt diz adeus ao atletismo nos Mundiais de Londres, onde corre a prova dos 100 e dos 4x100 metros. Mas tudo começou há muitos anos, quando em 2002 o jamaicano apareceu pela primeira vez num Mundial de juniores no seu país natal com apenas 15 anos.

É um nome para a história e uma história com nome. Bateu os recordes dos mortais nos 100 e 200 metros, e nos 4x100 metros com a ajuda dos outros raios jamaicanos. Transformou o atletismo e o desporto porque se diverte e diverte os outros. Enquanto os seus adversários nos blocos de partida revelam um semblante carregado e se isolam como se o mundo fosse apenas aquelas duas linhas que delineiam a pista, o jamaicano sorri, mexe no cabelo, que já é cada vez menos e brinca como uma criança grande.

Como qualquer história, esta tem obviamente um princípio. Bolt era apenas um rapaz de 15 anos, meio desengonçado, que gostava de correr, e que o mundo desconhecia. Recuamos até 2002, ano em que Kingston, capital da Jamaica, foi a cidade eleita para mais um Mundial de Juniores de Atletismo entre os dias 16 e 21 de julho.

Este era o palco das esperanças onde todos acreditavam e eram donos de um sonho que ninguém lhes podia tirar. O português Ricardo Pacheco, de 18 anos na altura, era uma dessas jovens promessas que estava em Kingston para correr os 200 metros. Conhecia muitos dos seus adversários de provas anteriores, mas não aquele jamaicano com idade de juvenil. "O Bolt era um desconhecido, ninguém sabia quem ele era. Era um franzino, magrinho, um franguinho como nós chamávamos na altura. Não é muito normal vermos um miúdo de 15 anos num campeonato de juniores. Ele andava um pouco às aranhas na competição", conta ao DN.

Foi preciso apenas uma eliminatória de 200 metros para que este franzino passasse a ser temido por todos os adversários. O jamaicano correu a uns incríveis 20,58 s. Melhorou o seu recorde pessoal, e fixou a melhor marca daquela ronda, para surpresa de todos, como reconhece Ricardo Pacheco: "Passou de desconhecido a centro das atenções. Acredito que para os grandes atletas que lá estavam deve ter sido chocante". Qualificado, o atleta português correu a meia-final ao lado desta surpresa. Ricardo saiu na pista cinco, enquanto Bolt ia pela um. Só se encontraram na meta, e com o português eliminado: "Lembro-me de ter corrido com ele, porque ele ia bem à frente. Só o vi de costas [risos]".

A assistir a tudo isto na bancada no estádio de Kingston estava um jovem ainda desconhecido em Portugal: Nelson Évora. O triplista, com 18 anos, estreava-se em grandes competições mundiais e, enquanto não saltava, estava a apoiar o amigo Ricardo, e a ver o nascimento da lenda Bolt.

"Sempre que ele corria, o público ficava em êxtase, punham música, cantavam, tocavam tambores. Ele acabava de correr, ia para a frente das bancadas e fazia a continência, como os militares fazem", relembrou ao DN.

Depois veio a final dos 200 metros, o primeiro lugar e a primeira medalha mundial para Usain Bolt com 20.61s, e com Ricardo Pacheco já na bancada. "A festa foi enorme. Eram tambores, música, cachecóis, parecia um festival de verão num estádio totalmente esgotado."

Usain Bolt tão depressa apareceu, como voltou ao anonimato. Lesões atrás de lesões e resultados aquém do que dele se esperava, quer nos Jogos Olímpicos de Atenas 2004 quer nos Mundiais de Helsínquia 2005, levaram-no a uma travessia no deserto. Só em 2007 nos Mundiais de Osaka, com uma medalha de prata nos 200 metros, começou a confirmar que não seria mais um a perder-se na sempre difícil transição de júnior para sénior. Arnaldo Abrantes, velocista português que passou por Sporting e Benfica e terminou a sua carreira o ano passado, estava também na cidade japonesa para correr os 200 metros e viu o jamaicano pela primeira vez ao vivo.

"Foi este campeonato que o colocou lá em cima. Aí é que eu vi o poder dele em termos físicos. Fui de autocarro com ele para a pista de aquecimento, porque corríamos a mesma eliminatória, e ele não cabia nas cadeiras. Vinha com os joelhos dobrados, e eu pensei: "Este gajo é gigante!". Ele acabava ali com o mito de que os atletas altos não conseguem ser bons sprinters. Ele surpreendia pela amplitude da passada, pela facilidade com que corria e ainda não era a lenda que é hoje", revela ao DN.

O resto é história em nome próprio que começou com as medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos de Pequim em 2008 e terminará agora nos Mundiais de Londres 2017, onde hoje corre a sua última final de 100 metros.