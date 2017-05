Pub

Festejos do tetra não esqueceram vitória na Eurovisão

No sábado à noite, milhares de benfiquistas rumaram ao Marquês quando terminou o jogo entre Benfica e Vitória de Guimarães, para celebrar a conquista do tetracampeonato. Mas, à mesma hora, começava o Festival da Canção, com boas hipóteses de vitória para o tema português.

Quando se confirmou a vitória de Salvador Sobral na Eurovisão, o autocarro do Benfica ainda não tinha chegado ao Marquês, mas logo que os jogadores se juntaram aos adeptos a maré encarnada não hesitou em homenagear o vencedor português consagrado em Kiev. Veja o vídeo.