Pub

A 14 de dezembro de 1986, os leões impuseram ao Benfica uma das maiores e mais humilhantes derrotas de sempre. Em Alvalade, num jogo relativo ao campeonato, a equipa então treinada por Manuel José goleou o Benfica de John Mortimore por 7-1.

"Inacreditável e insofismável", era o título da crónica do DN, que dava conta dos "contra-ataques venenosos dos leões que acabaram com um festival de golos, perante um adversário completamente atordoado". Foi uma tarde inesquecível para Manuel Fernandes, autor de quatro golos, num resultado que começou a ser desenhado aos 15 minutos por Mário Jorge. Esta foi a única derrota do Benfica naquele campeonato, curiosamente num ano em que foram campeões.

Eis a marcha do marcador: 1-0, Mário Jorge (15"); 2-0, Manuel Fernandes (50"), 2-1, Vando (59"), 3-1, Meade (65"), 4-1, Mário Jorge (68"), 5-1, Manuel Fernandes (71"), 6-1, Manuel Fernandes (83") e 7-1, Manuel Fernandes (86").