O defesa catalão viajava no último banco do autocarro e ficou ferido nas explosões

A operação ao pulso do defesa espanhol Marc Bartra, ferido na terça-feira na explosão junto ao autocarro do Borussia Dortmund, correu bem, garantiu hoje o presidente do clube alemão de futebol, Reinhard Rauball.

"Tudo correu bem", disse Rauball em declarações ao canal N-TV, referindo-se à intervenção cirúrgica ao pulso direito de Marc Bartra, de 26 anos.

O defesa catalão, que viajava no último banco do autocarro, ficou ferido com os estilhaços do vidro traseiro, que partiu com as detonações.

Três explosões atingiram na terça-feira o autocarro do Borussia Dortmund, quando a equipa se dirigia para o seu estádio para defrontar os franceses do Mónaco na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.

O jogo acabou por ser adiado para as 17:45 (horas de Lisboa) de hoje, dia em que equipa germânica já realizou um treino.

No final da sessão de treino, Hans-Joachim Watzke, diretor executivo do clube, garantiu no Twitter que a equipa não cederá ao terrorismo.

"Pedi à equipa no balneário que mostre à sociedade que não cederemos ao terrorismo", escreveu Watzke no conta de Twitter do clube.

Na terça-feira, fontes próximas da investigação, citadas pela agência DPA, garantiram que as autoridades alemãs não dispõem de qualquer indício que aponte para que o ataque de ao autocarro do Borussia Dortmund tenha origem terrorista.