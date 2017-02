Pub

Filipe Lima e Ricardo Melo Gouveia vão participar no torneio no Morgado Golf Resort, em Portimão

O Morgado Golf Resort, em Portimão, vai receber em maio a 55.ª edição do Open de Portugal, prova pontuável para os dois principais circuitos europeus de golfe, que regressa a solo luso após sete anos de ausência.

O torneio, que decorrerá entre 11 e 14 de maio, será o primeiro da época do 'european tour' a realizar-se num país europeu, depois de a competição já ter passado por 10 países.

O evento, hoje apresentado em Lisboa, assume o formato de 'dual ranking', pontuando para o 'european' e o 'challenge tour' - as primeira e segunda divisões do golfe europeu.

A prova, organizada em parceira pela Federação Portuguesa de Golfe (FPG), da PGA Portugal e da NAU Hotels & Resorts, distribui prémios no valor de meio milhão de euros.

O torneio contará garantidamente com a presença dos dois portugueses que competem no circuito europeu, Filipe Lima e Ricardo Melo Gouveia, e poderá também ser disputado por Ricardo Santos, que compete no 'challenge tour' e por mais sete jogadores lusos que poderão beneficiar de convites.

"Estou muito satisfeito [com o regresso do torneio] e é muito importante para Portugal e para os jogadores portugueses, que têm sentido dificuldades em convites para competirem no 'challenge tour' ou no 'european tour'", afirmou Melo Gouveia, em declarações ao gabinete de imprensa da FPG.

Também Filipe Lima, que em 2005 obteve a melhor classificação de sempre de um profissional luso no Open de Portugal, com um terceiro lugar, considerou o torneio "importantíssimo para os dois circuitos e para Portugal".

A realização do torneio garantirá a Portugal 34 convites para torneios internacionais do 'challenge tour', explicou José Correia, presidente da PGA Portugal.

As três entidades envolvidas na parceria assinaram hoje um protocolo válido por três anos que, segundo Miguel Franco Sousa, presidente da FPG, "mostra que quando se acredita e trabalha em conjunto, as coisas acontecem".

O Open de Portugal foi um dos eventos fundadores do circuito europeu, que surgiu em 1972, e será o único do 'challenge tour' em 2017 no qual o campeão é imediatamente promovido, ao oferecer uma isenção de um ano no circuito principal.

Além do Open de Portugal, o calendário do principal circuito europeu de golfe integra também o Portugal Masters, que decorrerá entre 21 e 24 de setembro.