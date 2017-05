Pub

A primeira volta da 55.ª edição do Open de Portugal em golfe foi suspensa pela organização devido à chuva intensa que cai no campo do Morgado Golf Resort, em Portimão

Apesar da forte ameaça de chuva ao logo de todo o dia, ainda foi possível disputar a primeira metade do quadro, mas as condições complicaram-se após as 13:00, tendo a chuva intensa obrigado mesmo à suspensão da prova.

Na altura da suspensão, a prova era comandada provisoriamente pelo inglês Matt Wallace, autor de uma volta com 63 pancadas (10 abaixo do par do campo), enquanto Ricardo Melo Gouveia e João Carlota estavam provisoriamente na 43.ª posição com uma pancada abaixo (72), juntamente com Filipe Lima e Ricardo Santos, mas estes últimos ainda não concluíram as respetivas voltas.