Lucic-Baroni não passava da primeira ronda do Open da Austrália desde 1998

A tenista polaca Agnieszka Radwanska, terceira do 'ranking' mundial, foi eliminada hoje pela croata Mirjana Lucic-Baroni, 79.ª, na segunda ronda do Open da Austrália, primeiro torneio do Grand Slam do ano.

Na terceira vez que as duas se cruzaram, Lucic-Baroni, que se sagrou campeã de pares na edição de 1998 do Open da Austrália, alcançou a primeira vitória sobre Radwanska. A croata venceu por dois 'sets', pelos parciais de 6-3 e 6-2, em uma hora e dois minutos.

A veterana jogadora dos Balcãs, de 34 anos, defrontará na terceira ronda a grega Maria Sakkari, classificada em 94.º lugar no circuito profissional.

Lucic-Baroni não passava da primeira ronda do Open da Austrália desde 1998, ano da estreia da croata em Melbourne. A partir daí, tinha sido eliminada logo à primeira nas sete presenças no 'major' australiano.