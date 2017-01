Pub

Tenista português despediu-se do Open da Austrália, que fica sem representantes lusos

O tenista português João Sousa, que fazia equipa com o argentino Guillermo Duran, foi hoje eliminado na primeira ronda do torneio de pares do Open da Austrália, primeiro 'Grand Slam' do ano.

Um dia depois de se ter despedido, também na primeira ronda, do torneio de singulares, João Sousa, o número um português foi afastado da competição de pares.

A dupla luso-argentina perdeu com a equipa formada pelo neozelandês Marcus Daniell e o brasileiro Marcelo Demoliner em dois 'sets', pelos parciais de 7-6 (7-2) e 6-4, em uma hora e 32 minutos.

Com este desaire em pares, o Open da Austrália de 2017 ficou sem portugueses, já que Gastão Elias também foi eliminado na primeira ronda do quadro de singulares.