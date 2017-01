Pub

O tenista espanhol vai discutir o acesso à final frente ao búlgaro Dimitrov, que afastou David Goffin

O espanhol Rafael Nadal, nono cabeça de série, qualificou-se hoje para as meias-finais do Open da Austrália em ténis, primeiro torneio do 'Grand Slam', ao vencer o canadiano Milos Raonic, terceiro.

O espanhol, que não chegava a uma meia-final de um 'major' desde que venceu Roland Garros em 2014, precisou de duas horas e 44 minutos para derrotar o canadiano por 6-4, 7-6 (9-7), 6-4.

Nas meias-finais, Nadal vai defrontar o búlgaro Grigor Dimitrov, 15.º cabeça de série, que chegou pela primeira vez a esta fase, depois de vencer o belga David Goffin, 11.º, por 6-3, 6-2, 6-4.