O tenista português Gastão Elias, 77.º do 'ranking' mundial, foi eliminado hoje pelo australiano Nick Kyrgios, 13.º, na ronda inaugural do Open da Austrália, primeiro 'Grand Slam' do ano.

O número dois português perdeu com o vice-campeão da edição de 2015 do Estoril Open em três 'sets', pelos parciais de 6-1, 6-2 e 6-2, em uma hora e 24 minutos.

Na segunda ronda, Kyrgios, que tem como melhor prestação no 'major' australiano a presença nos quartos de final de 2015, vai defrontar o italiano Andreas Seppi, 84.º da classificação mundial.

Com a despedida de Gastão Elias, resta um português no quadro principal do torneio de Melbourne, João Sousa, 37.º do 'ranking', que se estreia na edição de 2017 na terça-feira, frente a outro australiano, Jordan Thompson, 76.º do circuito.