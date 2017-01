Pub

O tenista português vai discutir a presença na final ao lado do neozelandês Finn Reynolds

O tenista português Duarte Vale apurou-se hoje para as meias-finais do quadro de pares de juniores do Open da Austrália, num dia em que foi eliminado na terceira ronda de singulares.

Ao lado do neozelandês Finn Reynolds, o português, 16.º do 'ranking' mundial de juniores, derrotou o indiano Siddhant Banthia e o turco Kaya Gore, por 6-2, 7-5, em 54 minutos.

Na próxima ronda, Vale e Reynolds, únicos sem estatuto de cabeças de série em prova, vão jogar contra os primeiros pré-designados, o japonês Toru Horie e o chinês Yibing Wu.

Nos oitavos de final do quadro de singulares, Vale, sexto cabeça de série, foi afastado pelo cipriota Menelaos Efstathiou, por 6-7 (2-7), 6-4, 6-4, depois de um longo encontro de duas horas e 31 minutos.