O Olympiacos, treinado pelo português Paulo Bento, apurou-se esta quinta-feira para os oitavos de final da Liga Europa de futebol, após vencer na segunda mão no terreno dos turcos do Osmanlispor, por 3-0.

Depois do nulo no primeiro duelo, os gregos garantiram o apuramento com um 'bis' do iraniano Ansarifard, que abriu a contagem aos 47 minutos e confirmou o triunfo aos 86, enquanto, pelo meio, o norueguês Elyounoussi também marcou, aos 70.

André Martins (saiu lesionado aos 65 minutos) e Diogo Figueiras foram titulares no Olympiacos, enquanto Tiago Pinto esteve no 'onze' dos turcos, tendo sido substituído aos 66.

A formação liderada por Paulo Bento, antigo selecionador português, juntou-se nos 'oitavos' a Manchester United, Schalke 04 e Krasnodar, equipas que já tinha assegurado a qualificação na quarta-feira.