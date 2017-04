Pub

Nove empates e uma derrota em casa. Desde a época 1973-74 que a percentagem de vitórias no campeonato não era tão baixa

O Manchester United de José Mourinho promete ser um caso de estudo nos jogos disputados em Old Trafford esta época. O empate com o Everton, na terça-feira, foi a nona igualdade concedida pelos red devils em casa nos 16 jogos já disputados na Liga inglesa. Se contarmos mais uma derrota, chega-se facilmente à conclusão de que a equipa só venceu seis jogos caseiros, números pouco habituais no clube que colocam em risco o quarto lugar que dá acesso ao play-off da Liga dos Campeões e que já fizeram saltar a tampa a Zlatan Ibrahimovic: "Não vim para perder tempo, mas sim para ganhar."

Quando assinou pelo Manchester United, no verão, Mourinho estava longe de imaginar uma época tão atípica, sobretudo nas partidas em Old Trafford. O registo caseiro atual (nove empates e uma derrota em 16 jogos) é o pior desde a época 1973-74, temporada em que o Manchester United desceu de divisão.

Só para se ter um ponto de comparação, a percentagem de vitórias de Mourinho nos jogos em Old Trafford esta época relativos à Liga inglesa é de 37,5%. David Moyes, que ficou na história como um dos piores treinadores do Manchester United, tinha nesta altura da época 2013-14 uma taxa de sucesso caseiro de 44%. E Van Gaal, que foi tão criticado na última temporada, atingiu os 68%. Todos longe dos registos alcançados por Sir Alex Ferguson, que guiou o clube a 13 títulos de campeão inglês (entre 1986 e 2013) e apresenta uma taxa de sucesso caseira de 72%.

Após o empate caseiro (1-1) com o Everton, na terça-feira, só alcançado de grande penalidade no último minuto, Zlatan Ibrahimovic deixou no ar que a sua continuidade no clube pode estar em risco. E explicou as razões. "Tudo depende da equipa, não vim para aqui perder tempo, mas sim para ganhar. Tudo vai depender do que se passar no campeonato e na Liga Europa", atirou o goleador sueco, num altura em que a imprensa norte-americana dá quase como consumada a sua transferência para os LA Galaxy na próxima temporada.

José Mourinho já admitiu que "está cada vez mais difícil" o Manchester United assegurar o quarto lugar da Liga inglesa que dá acesso ao play-off para a Champions. E por isso o treinador português poderá apostar tudo na conquista da Liga Europa (o próximo adversário nos quartos-de-final é o Anderlecht), pois o vencedor desta competição terá entrada direta na próxima edição da Liga dos Campeões.

O treinador português tem-se queixado da falta de pontaria dos seus avançados (chegou a dar--lhes um raspanete público após o jogo com o WBA). E tem razão. Segundo uma estatística publicada pelo jornal Metro, o United é a equipa que mais chances claras de golo desperdiça (41), à frente do Manchester City (36) e do Liverpool (28).