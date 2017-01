Pub

O Tondela, último classificado da I Liga, confirmou esta segunda-feira que o treinador Petit vai deixar o clube depois de ter apresentado a demissão na sequência da derrota com o Arouca na última jornada.

"A CD Tondela - Futebol, SDUQ informa que chegou a acordo com o treinador Petit para o final antecipado da ligação contratual entre ambos. Após o jogo da 16ª jornada da Liga NOS realizado ontem, domingo, 8 de janeiro, diante do FC Arouca, o técnico apresentou à Gerência da SDUQ o seu pedido de demissão, sublinhando sempre o respeito pelo CD Tondela e o seu presidente", diz o comunicado publicado no site oficial do clube.

O presidente do emblema beirão, Gilberto Coimbra, ainda terá tentado demover Petit mas o técnico manteve a sua decisão. "Apesar de alguma resistência e ponderação, a Gerência da Tondela SDUQ entendeu aceitar a pretensão de Petit que deixa, com efeitos imediatos, de ser o treinador principal", refere o documento.

Petit tinha assumido o comando técnico do Tondela a meio da temporada passada, sendo o protagonista da recuperação surpreendente que permitiu à equipa salvar-se da despromoção, ao somar 17 pontos nas últimas sete jornadas da I Liga 2015/16.

Esta é a 12.ª mudança de treinador esta época em clubes da I Liga.