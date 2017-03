Pub

O português foi anunciado este sábado no clube escocês, após uma experiência no Al Gharafa do Qatar.

Pedro Caixinha foi este sábado oficializado como treinador do Rangers, após ter abandonado o Al Gharafa do Qatar.

O técnico português de 46 anos vai assistir à partida no dérbi de Old Firm de domingo contra o Celtic antes de começar a trabalhar na segunda-feira. "É uma grande honra juntar-me ao Rangers Football Club", disse Caixinha ao site do clube.

"Este clube tem uma grande história e tradição, estou orgulhoso de seguir os passos de lendários treinadores do Rangers como Walter Smith, Graeme Souness e Jock Wallace. O Rangers é um nome conhecido em todo o mundo e estou ansioso para criar um relacionamento positivo com os adeptos do clube", recordou o português.

Após o anúncio o diretor do clube Stewart Robertson explicou como se processou a contratação: "Estamos muito satisfeitos em receber o Pedro no Rangers. Elaborámos uma lista restrita de candidatos de alta qualidade para o cargo, mas sabíamos, depois do nosso encontro inicial com o Pedro, que ele era o homem certo para levar este clube em frente. É um homem de grande experiência e autoridade e a direção não tem dúvidas de que ele vai nos ajudar a atingir os nossos objetivos."