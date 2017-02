Pub

Técnico argentino tinha sido apontado como um dos nomes da candidatura de Pedro Madeira Rodrigues para o Sporting

O argentino Marcelo Bielsa vai treinar o Lille, dos portugueses Eder, Rony Lopes e Xeka, nas próximas duas épocas futebolísticas, anunciou este domingo o clube francês, na sua página oficial na Internet. O treinador, recorde-se, tinha sido apontado como o nome pretendido pela candidatura de Pedro Madeira Rodrigues para o Sporting caso este vencesse as eleições.

"Marcelo Bielsa vai ser o treinador do Lille a partir da época 2017/18. O clube e o treinador argentino assinaram um acordo para uma colaboração durante dois anos, a começar em 01 de julho próximo", lê-se no comunicado do clube.

Bielsa, de 61 anos, ficou sem treinar nesta temporada, depois de ter saído abruptamente da Lazio, dois dias depois de ter sido apresentado, tendo já orientado clubes como Marselha, Athletic Bilbau, Espanyol, América, Atlas e Newell's Old Boys, além das seleções de Argentina e Chile.

"Internacionalmente reconhecido pela sua capacidade para formar e integrar jovens talentos, promovendo um jogo espetacular, generoso e ofensivo, Marcelo Bielsa foi a escolha prioritária do presidente Gérard Lopez e dos dirigentes do Lille para comandar a equipa técnica e participar no desenvolvimento da nova política desportiva do clube", prossegue o clube.

O anúncio da contratação de Bielsa ocorreu cinco dias depois de Franck Passi, o sucessor de Bielsa no Marselha, ter assumido o comando técnico do clube.

No Lille, que ocupa o 14.º lugar da Liga francesa, Passi substituiu Patrick Collot, que em novembro de 2016 rendeu interinamente Fédéric Antonetti.

"Marcelo Bielsa é sem qualquer dúvida um dos treinadores mais respeitados e influentes do mundo e é com uma enorme satisfação que o vemos chegar ao Lille (...). Correspondemos às suas questões para que pudesse vir para o clube. Mesmo que estejamos totalmente concentrados nos próximos jogos e nos desafios importantes até ao final da época com Franck Passi, esta é uma grande e bela notícia que anunciamos hoje para o Lille de amanhã", afirmou Marc Ingla, diretor-geral do clube.