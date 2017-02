Pub

Amândio de Carvalho morreu hoje, aos 79 anos

O presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), Pedro Proença, lamentou hoje a morte de Amândio de Carvalho, antigo dirigente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), que foi "figura de proa no organismo".

"O desporto português ficou hoje mais pobre com o desaparecimento de Amândio de Carvalho, que dedicou grande parte da vida ativa ao futebol", acrescentou à agência Lusa o dirigente.

Proença apontou o antigo vice-presidente da FPF, entre 1983 e 1986, como "figura de proa no organismo e na gestão da seleção nacional durante mais de duas décadas".

O antigo dirigente foi o responsável pelas seleções que participaram no Europeu1984, em França, no Mundial1986, no México, no Europeu2008, que foi organizado conjuntamente pela Áustria e pela Suíça, e no Mundial2010, na África do Sul.

