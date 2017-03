Pub

Duarte Gomes mostrou as imagens e revelou números impressionantes: "36 árbitros agredidos em 5 meses."

O árbitro Luís Fonseca, da AF Viseu, foi este domingo agredido no exterior do estádio onde tinha estado a arbitrar um jogo do campeonato distrital que oponha o Vila Chã de Sá e o Moledos.

O antigo árbitro Duarte Gomes também relatou a situação através das redes sociais, revelando também algumas estatísticas recentes, 36 árbitros foram agredidos nos últimos cinco meses registando-se o triplo em relação ao ano anterior, o que dá uma média de sete agressões por mês, duas a cada fim de semana.

