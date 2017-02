Pub

Os leões estão para já a nove pontos do FC Porto, mas hoje podem voltar a ficar a dez pontos do Benfica. Esta é a pior época de Jorge Jesus desde que orienta uma equipa candidata ao título. E já leva 22 golos sofridos

O Sporting está praticamente arredado da luta pelo título após a derrota de ontem no Estádio do Dragão. Com 14 jornadas para disputar no campeonato, a equipa de Jorge Jesus tem nove pontos de atraso para o FC Porto e, no caso de o Benfica vencer nesta tarde o Nacional, voltará a ficar a dez pontos da liderança.

E, se o título é agora uma miragem, o segundo lugar, que dá acesso direto à fase de grupos da Liga dos Campeões, também não está melhor, pois na melhor das hipóteses ficará a sete pontos dessa posição, embora para isso seja necessário que o Benfica perca em casa diante do Nacional.

O Sporting está à 20.ª jornada a fazer uma época muito aquém daquilo que eram as expectativas no início da temporada, afinal tem menos 13 pontos do que na época passada por esta altura, quando liderava o campeonato com dois pontos de avanço sobre os encarnados.

Aliás, esta é a pior temporada desde 2012-13, na qual os leões terminaram na sétima posição. Isto porque em 2013-14, com Leonardo Jardim, o Sporting estava a cinco pontos da liderança, e na época seguinte com Marco Silva o atraso era de sete pontos.

Desde que chegou a um clube com capacidade para lutar pelo título, em 2009, Jorge Jesus nunca teve um atraso tão grande relativamente ao primeiro lugar à 20.ª jornada, pois em 2010-11 - a sua pior época no Benfica - tinha sete pontos a menos do que o FC Porto, que era líder e acabou por se sagrar campeão nacional com mais 21 pontos do que a equipa então treinada por Jorge Jesus.

Um dos grandes problemas deste Sporting está no elevado número de golos que tem sofrido, levando agora 22 (média superior a um golo por partida), algo que só tem paralelo em 2007-08 quando Jesus treinava o Belenenses e tinha precisamente o mesmo número de golos sofridos à 20.ª jornada. Para encontrar uma equipa orientada por Jorge Jesus com mais golos sofridos é preciso recuar a 2005-06, quando estava na U. Leiria, embora tenha a atenuante de só ter assumido o comando técnico da equipa à 6.ª jornada, altura em que substituiu José Gomes, que havia sido demitido do cargo.