COM VÍDEOS. O Conselho de Arbitragem enviou para os árbitros, assistentes e clubes recomendações sobre a lei do fora de jogo. Golo anulado ao Sporting na Madeira também mal ajuizado

O Conselho de Arbitragem (CA) enviou para os árbitros, assistentes e clubes profissionais documentação no sentido de esclarecer alguns lances de fora de jogo. O objetivo é uniformizar critérios, que foram explicados esta sexta-feira numa reunião com os jornalistas a partir da análise de lances em jogos recentes. Nesse encontro, estiveram presentes o presidente José Fontelas Gomes, o vice João Ferreira e o vogal e ex-árbitro assistente Bertino Miranda.

Um desses lances, que originou diferentes interpretações dos especialistas em arbitragem, foi o terceiro golo do Boavista frente ao Benfica no Estádio da Luz. O CA enviou inclusive este caso para a UEFA, que desfez a dúvida considerando que esse golo de Schembri não devia ter sido validado.

No entendimento do CA, o facto de o avançado maltês ter feito menção de tocar na bola quando estava em fora de jogo era motivo suficiente para anular o lance, até porque, segundo as leis do jogo, esse gesto interferiu com o guarda-redes Ederson, que se posiciona de acordo com a possibilidade de remate de Schembri.

Este erro é justificado pelo CA com a dificuldade do árbitro auxiliar avaliar se a ação do avançado tem impacto na ação guarda-redes. Assim, a recomendação transmitida é de anular os lances em que jogadores em fora de jogo manifestem a intenção de jogar a bola.

Nesta sessão, foi também analisado o golo anulado ao sportinguista Alan Ruiz no jogo com o Marítimo. No entendimento, do CA o golo devia ter sido validado, pois a decisão do árbitro assistente deveu-se ao facto de Bas Dost ter feito um passe de primeira que iludiu a apreciação do assistente, que não viu a bola sair do pé do holandês por estar a visão tapada por dois defesas, pelo que quando viu a bola já Alan Ruiz estava adiantado.

Nesse sentido, o CA pretende que os árbitros procurem melhorar a colocação em campo, estando sempre em linha com o último defesa, e ainda trabalhar o ângulo de visão por forma a detetar melhor o momento do passe. Além disto, pedem concentração máxima durante os jogos e, na dúvida, beneficiar sempre quem ataca.