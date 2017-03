Pub

A cidade de Haines, no Alasca, recebeu alguns dos maiores esquiadores do mundo para o campeonato do mundo de ski em estilo livre

Uma queda de 600 metros, quase verticais, no Alasca, chamada The Venue. É esta a pista de ski do Freeride World Tour que se realizou esta semana.

A única forma de chegar ao topo é de helicóptero e foi isso mesmo que fizeram os 29 participantes, em ski e snowboard, que procuraram conquistar os 63 mil euros em prémios.

A competição ficou marcada por imprevistos, desde o mau tempo a uma avalancha, que impediram as provas até sexta-feira.

Este sábado, no entanto, estavam reunidas as condições ideiais para a prova. E foi possível apurar vencedores.

Em snowboard feminino, venceu a americana Shannan Yates; em masculino o americano Sammy Luebke. Em ski feminino o primeiro prémio foi para a italiana Arianna Tricomi e nos homens venceu o francês Loic Collomb-Patton.

Veja as suas descidas aqui: